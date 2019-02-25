عباءة بيللي بورتر في حفل الأوسكار كانت ”تحد لتوقعات الرجولة“

خطف المغني والممثل الأمريكي بيللي بورتر عدسات الكاميرات في حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي جرى مساء أمس في لوس انجيليس، وذلك بظهوره مرتديًا عباءة سوداء خرج فيها عن الستايل المتبع في هذه المناسبة التي وصل عمرها 91 سنة.

.وتتمثل عباءة بورتر، الذي يزهو بأنه زنجي ومثلي النزعة الجنسية، بجاكيت توكسيدو من فوق تنورة سوداء واسعة من تصميم كريستيان سيريانو

وفي حديث مع مجلة فوغ، قال بورتر، أنه على السجادة الحمراء ، بهذا الزي غير المألوف ، أراد أن ”يتحدى توقعات الذكورة“.

وأضاف أن النساء يلبسن يوميًا البنطلونات والشورتات، لكن بمجرد ظهور الرجل يرتدي تنورة، فإن ”البحار تنشقّ“، كما قال.