“غوتشي” تعرض “مايوهات” باهظة الثمن تصلح لكل شيء إلا السباحة

وصفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية المايوه الذي طرحته شركة الأزياء العالمية غوتشي هذا الأسبوع بمبلغ 381 دولارًا بأنه “جذاب ومرتفع الثمن، ويصلح لأشياء كثيرة ليس من بينها السباحة”.

وكانت الصحيفة تعقّب على ما طرحته وكالة الأزياء الشهيرة في عرضها بميلانو هذا الأسبوع لأزياء بينها “مايوهات” نسائية قطعة واحدة بيضاء اللون وعليها علامة غوتشي، لكن قماشها من النوع الذي يتوجب ألّا يلامس مادة الكلورين الموجودة في كل المسابح.

وتنقل “الإندبندنت” عن بيانات غوتشي على موقعها الإخباري مواصفات هذا “المايوه” من قطعة واحدة بأنه يتكون من 80% نايلون، و 20% إيلاستين، ويُنصَح بأن لا يلامس الماء الذي يحتوي على الكلورين.

ويشير التقرير إلى أن الطريقة التي عرضت فيها غوتشي هذا المايوه أظهرته تحت معطف وبنطلون جينز بدلًا من أن يُعرض تحت منشفة الاستحمام، وهو أمر غير مألوف.

ونقلت الصحيفة عن إدارة مجمعات”سيلفر يجيس” التسويقية قولها، إن مثل هذا المايوه يصلح للارتداء تحت تنورة أو بنطلون جينز، أكثر مما هو عند بركة السباحة.