شابة بقدم واحدة تنافس ملكات جمال إيطاليا‎ (صورة)

نجحت الإيطالية كيارا بوردي التي تضع طرفًا اصطناعيًا مكان ساقها، في الوصول إلى المرحلة النهائية بمسابقة ملكة جمال إيطاليا، لكنها تعرضت لسيل من الشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضع الشابة البالغة من العمر 18 عامًا التي أصلها من تاركوينيا، طرفًا اصطناعيًا؛ بعد أن فقدت ساقها في حادث سير، عندما كانت في الثالثة عشرة من العمر. وشاركت في العرض بلباس البحر مثل كلّ المشاركات، ولم تفزّ بالمسابقة.

غير أنها تعرضت في الفترة الأخيرة لوابل من الشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما أثار ردودًا استنكارية من كوكبة من الشخصيات البارزة والمغمورين.

وردّت كيارا على أحد المستخدمين الذي قال إنها في المسابقة “لأنها معوّقة لا غير”، على صفحتها في “فيسبوك”، “تنقصني ساق، لكن أنتم ينقصكم قلب وعقل”.

وكتبت: “وراء كلّ هذه القساوة ضيق وامتعاض. لا أصبو للفوز بل أريد أن أظهر للعالم أن الحياة ما زالت جميلة، حتّى عندما تُكتب لنا حياة جديدة بعد حادث.

وحلّت الشابة السمراء بالمرتبة الثالثة في هذه المسابقة، التي شاركت فيها 32 ملكة جمال من مناطق مختلفة في إيطاليا.