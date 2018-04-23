“الصحن الطائر”.. تجربة تخييم جديدة للأثرياء في بريطانيا (صور)

أدرج موقع “كامبينغ” لتخييم الأثرياء في ولاية “ويلز” البريطانية، منزل “الصحن الطائر” ضمن قائمته، حتى يحظى محبو الخيال العلمي بفرصة لخوض تجربة العيش داخل جسم فضائي.

وصُمم “الصحن الطائر” مع أضواء حديثة خافته، وتم تزويده بآلة دخان وضباب لصنع غلاف جوي كثيف حوله، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

واستغرق مالك المنزل توبي جونس، البالغ من العمر 46 عامًا، 3 أعوام في بنائه، إذ يتكون من 9 غرف تتسع كل واحدة لـ4 أشخاص، مع فتحة هروب كهربائية، وسرير مزدوج على طراز الكبسولة، وسريرين مفردين، بالإضافة إلى ميكروويف وغلاية.

ويحتوي المنزل على تلفزيون، وألعاب متحركة تجسد غزاة فضاء، وكرة بلازما، ومصباح حمم، وشاشة للألعاب الكلاسيكية مثل لعبتي سبيس إنفيدرز وديفيندر، بالإضافة لنبتة يكّة، وذلك من وحي فيلم الخيال العلمي الأمريكي “إي تي”، والذي أنتج في عام 1982م.