“الأوفروول”.. ما قصة الزي المرشح لصدارة ترند الموضة للرجال 2018؟ (صور)

اعتمدت مجلة “فوغ”الأمريكية، وهي تعرض ما تصفه أنه تغييرات أساسية في الموضة الرجالية والنسائية لعام 2018، لباس الأوفروول كترند أساسي للأزياء الرجالية، معتبرة ذلك بأنه المفاجأة التي ستحظى بأكبر قدر من الجدل والتعليقات.

واستذكرت فوغ أن الأوفروول (ويلفظ أحياناً الاوفرهول) الرجالي ظهر لأول مرة في القرن الثامن عشر كغطاء خارجي يقي ملابس الرجال وهم أثناء العمل.

وأول من أنتج الأوفروول على مستوى تجاري كان شركة ليفي شتراوس عام 1973، وكان مخصصًا للرجال في الورش الانتاجية والخدمية.

وخلال السنوات الـ150 الماضية ظهرت من الأوفروول نسخ نسائية وأخرى للأطفال، لكن أيًّا من كبار مصممي الأزياء، لم يجرؤ طول تلك الفترة على اعتماده موضة رجالية ضمن عروض الأزياء.

كريس بن

وتقول مجلة فوغ إن مفاجأة أبهرت المتابعين حصلت الأسبوع الماضي عندما ظهر الممثل الأمريكي كريس بن، في مطار هيثرو لندن، وهو يرتدي “أوفروول” شبيه بملابس عمال صيانة السيارات، مستخدمًا جيوبه للاحتفاظ بجواز السفر وبقية الأوراق الرسمية، بدلًا من الحقيبة الصغيرة، وما إن انتشرت الصورة حتى تقرر سريعًا أن يكون الأوفروول هو ترند عرض الأزياء الرجالي الكبير، الذي سيتم يوم غد الخميس 5 / 4 / 2018، انطلاقًا من معرض سيوول للأزياء، على أن تتوالى نفس العروض بعد ذلك في الولايات المتحدة وباريس ولندن.