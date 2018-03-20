رائدة الأعمال مريم موصلي تكشف بالصور ما تحت عباءة السعوديات

في مواكبة للتغيّرات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أطلقتْ شركة “كاديلاك الشرق الأوسط”، بالتعاون مع المدوِّنة ورائدة الأعمال السعودية مريم موصلي، مبادرة “ما تحت العباءة” Under The Abaya، التي ترصد بالصور ما طرأ من تغيّرات على ملابس النساء في شوارع المملكة.

ومن خلال سلسة من الصور الفوتوغرافية، التي تمّ إدراجها في كتاب يحمل اسم “ما تحت العباءة”، ركزّت موصلي بشكل مكثّف على العباءة النسائية، وما تحمله من لمسات جمالية، متّخذة من العباءة عنوانًا تقليديًا للموضة السعودية، رابطة بينها وبين الكيمونو الياباني والقفطان المغربي، من خلال صور لنساء سعوديات، في لقطات مميّزة لم تظهر تحت الضوء مسبقًا.

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