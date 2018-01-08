دعوات إلى مقاطعة “إتش آند إم” بسبب إعلان عنصري (صور)

تعرضت شركة “إتش آند إم”، السويدية العملاقة لبيع الملابس بالتجزئة؛ إلى اتهامات بـ”العنصرية” على خلفية إعلان أثار جدلًا واسعًا، وسط دعوات لمقاطعة منتجاتها.

فكانت الشركة قد استخدمت طفلًا أسود لترويج منتجها ، وهو عبارة عن “سويت شيرت”، مكتوب عليه “أروع قرد في الغابة”، الأمر الذي فجر موجة غضب واسعة ضدها واتهامها بـ”العنصرية”، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واضطرت الشركة إلى إزالة الصورة من موقعها في أعقاب ما أحدثته من ضجة، ما دفع عملاء الشركة إلى التساؤل عبر “تويتر”، عمّا “إذا كان استخدام ذلك الوصف تم بشكل عرضي”، لافتين إلى أن لفظة “قرد” استخدمت منذ فترة طويلة باعتبارها “عنصرية”.

وقالت مجموعة “Models Of Diversity”، التي تدعو إلى مزيد من التنويع في جميع أنحاء الصناعة إن “شركة H & M يجب أن تشعر بالخزي والعار”.

وكتب النائب العمالي كيت أوسامور على “تويتر”: “لقد صدمت تمامًا بسبب هذه الصورة، فهل تعتقد الشركة أن هذه الصور هي تمثيل مناسب لصبي أسود؟”.

وعلق أحد المستخدمين بأن هذه الصورة مجرد جزء من حيلة الدعاية، مشيرًا إلى أن بعض العلامات التجارية تفعل ذلك من أجل كسب المزيد من الرؤية.