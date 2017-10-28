بالفيديو.. عرض أزياء من “الشوكولا” في باريس

انطلقت في باريس مدينة الموضة، اليوم السبت، فعاليات معرض “الشوكولا” السنوي، الذي تخلله عرض لفساتين وأحذية مصنوعة من “الشوكولا” السوداء والبيضاء.

ويتوقع أن يزور المعرض الذي يستمر من (28 تشرين الأول/ أكتوبر ولغاية الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر) 130 ألف شخص.

ولا يقتصر المعرض على الأزياء، بل إنه يقدم كل شيء حول هذه المادة التي يعشقها ملايين البشر.

وآخرالإبداعات المعروضة،”ألواح بذور الشوكولا” (Bean to bar)، التي تستجيب للطلب المتزايد على الشوكولا الداكنة، حيث قام مستثمرون في هذا المجال بشراء مزارعة خاصة للتحكم في جودة الكاكاو.