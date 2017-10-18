أم تصور طفلتها 500 صورة أسبوعيًا لهذا السبب (صور)

يبدو أن هوس وسائل التواصل الاجتماعي أصبح مؤثرًا بشكل كبير على عقول البشر في الفترة الحالية، فلم تقف ظاهرة الاهتمام بها عند الشباب فقط بل أصبح الآباء والأمهات يشجعون أبناءهم على الشهرة والتألق من خلال هذه المواقع.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية تصور إوليا بيروفا التي تعيش في ولاية “كوينزلاند” الأسترالية ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا بمعدل 500 صورة أسبوعيًا لتصبح خلال فترة وجيزة إحدى نجمات “إنستغرام” حيث بلغ عدد متابعيها 50 ألف متابع.

وفي حديث للأم تعليقًا على دورها في حياة ابنتها الصغيرة قالت: “نجحت في تشجيع الفتاة على خوض تجربة الدخول إلى عالم عروض الأزياء لتعزيز ثقتها بنفسها”.

وأضافت: “في البداية واجهت الطفلة صعوبات كثيرة منذ الانتقال من روسيا للعيش في أستراليا منذ ما يقرب من عامين لعدم إتقانها للغة الإنجليزية بشكل جيد جدًا”.

وتابعت الأم أن ابنتها كاتيا طفلة تمتلك قدرًا كبيرًا من الخجل، ولم تكن لديها ثقة كافية بالنفس لتصدق أنها يوم ما ستصبح عارضة أزياء.

وبسبب جمالها الشديد قررت الأم التقاط بعض الصور لابنتها بأسلوب غاية في الاحترافية، ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجحت والدة كاتيا بعد ذلك في شراء كاميرا فائقة الجودة لاستخدامها في جلسات التصوير الخاصة بطفلتها، حيث أصبحت صفحة كاتيا على إنستغرام تستقطب 200 متابع جديد أسبوعيًا.

وتؤكد والدة الطفلة كاتيا زيادة ثقة الفتاة الصغيرة بنفسها عن ذي قبل، لدرجة أنها لم تعد خجولة أمام الكاميرات وتؤدي عملها بشكل أكثر احترافية ومن خلال التعليقات على الصور يظهر رضا تام من المتابعين للصفحة بنسبة تصل إلى99 %، وهو مؤشر كاف لنجاحها.