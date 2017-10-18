ما هي موضة عيد هالوين الأكثر إثارة للفزع هذه السنة؟ (صور)

في كل عام، وأثناء استعدادات العالم للاحتفال بعيد “هالوين” (عيد جميع القديسين) في آخر ليلة من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، تظهر صيحات الموضة الغربية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من طقوس الاحتفال.

ويتنافس جميع المشاركين في هذه الاحتفالات على الظهور بأشكال مرعبة بارتداء ملابس مخيفة وماكياج مثير.

لكن العيون النازفة هي أكثر صيحات ماكياج عيد هالوين إثارة للفزع حتى الآن، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وانتشرت صور الماكياج المرعب على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيها ظهرت العيون وكأنها ممزقة وتنزف منها الدماء.

وتبدو الجروح المصطنعة بالماكياج وكأنها حقيقية بسبب اتقان عملية الماكياج الذي يعطي العين شكل عين القطة.

ويرجع فضل اكتشاف هذه الصيحة إلى “ريبيكا ثينارت”، وهي مصممة أدوات تجميل خاصة بأعياد “هالوين”، حيث نشرت صور “العيون النازفة” حولها على حسابها الشخصي في موقع انستغرام.