صخور الفضاء تدخل عالم الأزياء
في تصميم إبداعي غير مألوف، استطاعت شركة "كوبرني" الفرنسية لتصميم الملابس والإكسسوارات الجديدة، ابتكار حقائب يد من صخور النيازك التي سقطت من الفضاء الخارجي منذ آلاف السنين في مواقع مختلفة من الأرض.
وكشفت شركة "كوبرني" لأول مرة عن حقائب صخور النيازك، في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك خلال عرض مجموعة أزيائها الأخيرة.
وأوضحت الشركة الفرنسية في موقعها الإلكتروني، أنها هدفت من وراء تصميم مجموعة هذه الحقائب، إلى دمج علم الآثار في صناعة الأزياء.
وقالت: "إنه تصميم فريد يجمع بمهارة بين آثار الصخور النيزكية، والتصميم الكلاسيكي لحقائب اليد".
وصممت شركة "كوبرني" مجموعتها الجديدة لحقائب اليد بعدد محدود، حيث صنعت كل قطعة يدوياً من أنواع مختلفة لصخور النيازك.
واستعانت بشركة "سيمار" الإيطالية للصناعات الثقيلة، في تشكيل صخور النيازك وتصميمها على شكل حقائب يد.
ونظراً لتنوع مصادر الصخور النيزكية، فإن هذه الحقائب صممت بأحجام متفاوتة، مع متوسط وزنها الذي يقدر بنحو 2 كجم.
وتأتي كذلك بدرجات مختلفة من ألوان الصخور النيزكية.
وخلال عرض مجموعة أزيائها الأخيرة هذا الشهر، قدمت "كوبرني" قطعة واحدة من حقائبها الجديدة، ظهرت بلون صخر النيزك الرمادي الداكن.
وشرحت أن هذه الحقيبة صممت من صخر نيزك سقط من الفضاء الخارجي إلى الأرض قبل 55000 عام، وهو معترف به من قبل منظمة Theatrum Mundi العالمية للبحوث.
وأعلنت الشركة الفرنسية هذا الأسبوع عن عرض مجموعة حقائبها الجديدة للبيع، حيث ستبيع كل قطعة بشكل فردي، وبأسعار متفاوتة.
وبينت أن سعر كل قطعة من هذه الحقائب يعتمد على نوع صخر النيزك الذي صنعت بواسطته، ومكان وتاريخ سقوطه على الأرض.