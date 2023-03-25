صخور الفضاء تدخل عالم الأزياء

في تصميم إبداعي غير مألوف، استطاعت شركة "كوبرني" الفرنسية لتصميم الملابس والإكسسوارات الجديدة، ابتكار حقائب يد من صخور النيازك التي سقطت من الفضاء الخارجي منذ آلاف السنين في مواقع مختلفة من الأرض.

وكشفت شركة "كوبرني" لأول مرة عن حقائب صخور النيازك، في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك خلال عرض مجموعة أزيائها الأخيرة.

وأوضحت الشركة الفرنسية في موقعها الإلكتروني، أنها هدفت من وراء تصميم مجموعة هذه الحقائب، إلى دمج علم الآثار في صناعة الأزياء.