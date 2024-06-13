طبيب نفسي مغربي يكشف تفاصيل صادمة عن مهنته
كشف طبيب نفسي مغربي تفاصيل قد تبدو صادمة للكثيرين تتعلق بمهنة الطب النفسي، وإمكانية إصابة أصحابها بأمراض نفسية "وخيمة" من صلب تخصصهم.
وأكد الدكتور جواد مبروكي أن نحو 20% إلى 40% من المواطنين المغاربة يعانون مرضًا نفسيًّا ما، سواء كان الخلل ظاهرًا أو خفيًّا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر طبيعي لأنه لا يوجد فرد أو مجتمع يمتلك مناعة ضد الأمراض النفسية، في ظل ضغوط الواقع وطبيعة العصر، بمن في ذلك الأخصائيون النفسيون.
وأشار "مبروكي" في تصريحات للصحافة المحلية، إلى أنه وبحسب الإحصائيات المؤكدة فإن الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب مرتفعة لدى الأطباء في هذا المجال، مشيرًا إلى أن كل طبيب يعمل في مجال الصحة النفسية وعلاج اضطراباتها معرض بشدة للوقوع ضحية السلبيات.
وأوضح أن أبرز الاضطرابات النفسية التي يعانيها أبناء مهنته تتمثل في الاكتئاب المرضي والقلق المفرط وتفكك العلاقات اجتماعيًّا وفقدان القدرة على التواصل الإنساني.
وأضاف أن مشكلات التوتر تتضاعف لدى الطبيب عمومًا، نظرًا لتعامله المستمر مع المرضى في حالات ووضعيات مختلفة، إضافة إلى التعب والإرهاق الشديد بسبب وضع الخطط العلاجية وقضاء يوم طويل في المستشفى.
وأشار الأخصائي النفسي في النهاية، إلى أن الأمراض النفسية يمكن أيضًا أن تكون وراثية في كثير من الحالات.