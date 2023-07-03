تقرير: كورونا تؤثر على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين

وشدد التقرير، الصادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا، على ضرورة التركيز على الحاجة إلى تدخل هادف وتطوير أنظمة الدعم النفسي للتخفيف من العواقب الطويلة الأمد.

وبين مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوغ، أن الوباء أثر على الأطفال ذوي الخلفيات الأكثر حرمانا، الذين تم إغلاق مدارسهم لفترات طويلة وافتقروا إلى الدعم في المنزل والمدرسة.

وتم تحليل تأثير العمر والجنس والحالة الاقتصادية وهياكل الدعم الاجتماعي وإغلاق المدارس على الشباب والمراهقين، خلال فترة انتشار وباء كورونا، وتأثير العوامل المذكورة على صحتهم العقلية.