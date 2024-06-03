ما حقيقة اختفاء اليوتيوبر المغربي "نيو بطوطة" في ميانمار؟

قالت أسرة اليوتيوبر المغربي آدم توفيق المعروف بـ"نيو بطوطة" إنها فقدت الاتصال بابنها منذ 11 يوما، بينما كان متوجها إلى منطقة "المثلث الذهبي" لتقصى أخبار مواطنيه المغاربة المحتجزين في معسكرات بميانمار لدى عصابات الاتجار بالبشر، التي تطالب بفدية ضخمة لتحريرهم.

وقال توفيق هشام، والد اليوتيوبر في تصريح للصحافة المحلية، إن آخر تواصل له مع نجله كان بتاريخ 23 مايو، حيث كان في فيتنام وأخبره بأنه متجه إلى لاهوس، ومنذ ذلك الوقت لم يتواصل مع الأسرة، ولم تتلق أي إشارة على أنه متصل بالإنترنت، وهو أمر غير معتاد.

وأضاف "أعرف أن ابني ليس متهورا ولم يسبق أن انقطع الاتصال معه بهذا الشكل منذ أن سافر خارج البلاد، وهذا ما أجده مقلقا للغاية".