مصطفى كامل يعلن استقالته من منصب نقيب الموسيقيين

وأصدر أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بيانا أعربوا خلاله عن رغبتهم المستقلة وبإرادة حرة عن دعمهم للنقيب العام الفنان مصطفى كامل في أداء مهامه التي باتت واضحة للجميع من إنجازات تحققت على أرض الواقع والتي أحدثت طفرة هامة وحيوية ونوعية في كافة أعمال وخدمات النقابة، على حد قولهم.

وتابع البيان: "لسنا بصدد حصر هذه الإنجازات تفصيلا لأننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا، ولن يلتفت أعضاء مجلس الإدارة والنقيب العام إلى المتربصين والحاقدين على النجاحات التي حققتها النقابة والتي ملأت السمع والأبصار، ولن تزيدهم إلا عزيمة وإصرار علي استكمال مسيرة الإصلاح والتقدم والذي يصب في خدمة الجمعية العمومية".

ووجه أعضاء مجلس الإدارة رسالة إلى مصطفى كامل قائلين: "لن نقبل أن يكون هناك بديلا لاستكمال مسيرة النهوض بنقابتنا العريقة، وفقنا الله جميعا إلى مافيه الخير".