اعتذار علني لميلانيا ترامب بعد سحب مزاعم ارتباطها بإبستين

تلقت ميلانيا ترامب مؤخرًا اعتذارات علنية من المعلقين السياسيين جيمس كارفيل وآل هانت، بعد تراجعهما عن مقطع في بودكاست سابق لهما ألمح إلى وجود علاقة أقوى بين السيدة الأولى السابقة وجيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي.

وبحسب صحيفة "ميرور" حملت الحلقة المثيرة للجدل من بودكاست "Politics War Room" عنوان "علاقة إبستين: ترامب وميلانيا"، وزعمت أن ميلانيا كانت ضمن الدائرة الاجتماعية لإبستين، في تكرار لتصريحات أدلى بها الكاتب مايكل وولف.

وبعد أن تلقى كارفيل رسالة من محامي ميلانيا ترامب، أقر بأن العنوان وبعض التصريحات في الحلقة لم تكن مناسبة، مؤكداً أنه تم حذف الفيديو وتحديث وصف الحلقة ليشمل اعتذارًا رسميًا.

وعلّقت ميلانيا على ذلك عبر نشر لقطة شاشة من الوصف المعدّل للحلقة، مرفقة بصورة للعنوان الأصلي للفيديو على يوتيوب وقد وُضع عليه حرف "X" باللون الأحمر. ورغم أن دلالة هذا الرمز غير واضحة تمامًا، فإنه يُعتقد أنه يرمز إلى رفضها القاطع للرواية الكاذبة.

وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود أوسع من الفريق القانوني لميلانيا ترامب للتصدي للمنصات الإعلامية التي تنشر مزاعم تشهيرية. ففي الأسبوع الماضي، نشرت "ذا ديلي بيست" اعتذارًا وسحبت مقالًا ربط بين ميلانيا وإبستين، بعد تدخل محاميها. وقال متحدث باسم ميلانيا إن القصة الحقيقية لكيفية لقائها بدونالد ترامب موثقة في كتابها "ميلانيا".

وتأتي هذه القضية وسط تجدد الجدل حول التحقيق في ملف إبستين. ورغم أن دونالد ترامب وعد خلال حملته الرئاسية لعام 2024 بالكشف عن ملفات إبستين، فإنه وصف القضية لاحقًا بأنها "مملة". وعلى الرغم من ظهوره في مناسبات مع إبستين خلال التسعينيات، فإن ترامب لم يُتهم بأي جريمة أو يُفتح بحقه تحقيق رسمي.

وظهرت انقسامات داخل قاعدة ترامب السياسية بشأن التعامل مع ملف إبستين، وسط تساؤلات عن الشفافية. وبينما كانت المدعية العامة بام بوندي قد زعمت في فبراير امتلاكها "قائمة عملاء إبستين"، فإنها تراجعت لاحقًا، مؤكدة عدم وجود مثل هذه القائمة.

وتُظهر تحركات ميلانيا القانونية إصرارها على مواجهة الادعاءات الكاذبة والدفاع عن صورتها العامة في خضم التوترات السياسية والإعلامية المستمرة، بحسب ما أكده عدد من الصحفيين الأمريكيين.



