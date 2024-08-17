كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن "مفاجأة" في أزمة مسلسل "حبق" الذي شهد خروجها منه خروجًا مفاجئًا، وما قيل عن استبدالها بالممثلة كاريس بشار، مشيرة إلى أنها تلقت "عروض صلح مادية"، بغرض "إسكاتها"، على حد تعبيرها.

ونشرت سلاف فواخرجي رسالة مطولة، أعربت فيها عن امتنانها للدعم الذي تلقته، شاكرة "أصحاب المبدأ والحق الذين يفعلون ما يقولون، ولا يخافون لومة لائم في السر والعلن".

وكتبت فواخرجي عبر حسابها الرسمي في فيسبوك: "أتمنى من الباقين أن لا يحيلوا المشكلة التي حدثت إلى أمر شخصي، فهي ليست كذلك على الإطلاق، ولا يمكن لها أن تكون... والأذى المعنوي أكبر من ذلك بمراحل، إن لم يعوا ذلك أو كانوا لا يريدون أن يعوا! ولا ذنب لأي أحد طارئ، سواء كنتُ على توافق معه أم لا، فلا نظلم ولا نشهد ظلمًا".

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وتابعت: "لسنا نحن من يتوقف عند دور أو عمل، فلطالما حدث ودون أسف أن راح منّا الكثير… صدفة أو بفعل فاعل… لا يهمّ… المشكلة الحقيقية تكمن في القيمة والمعنى وليس في التفاصيل، وإن لم تكن مشكلتنا مبدأ مهنيًّا وكرامة وطنية لكنّا قبلنا بعروض صُلح مادية من قبل أصحاب المشكلة لإسكاتنا!".

وختمت فواخرجي رسالتها قائلة: "صدقوني، الانتصار على صفحات التواصل الاجتماعي ليس بانتصار، فكلّ من كان له سعر… رخيص... الحقّ أبقى… والحبّ أبقى. وسيبقى الحبق السوري نبتتي المفضّلة، وعطرها يلازمني من أيام أصيص جدّتي".

وبحسب مصادر مطلعة، فإن سلاف أبدت حماسها لمسلسل "حبق" ليخرج إلى النور، بعد أن أقنعت شركة إنتاج فني به أخيرًا، ورشحت كثيرًا من فريق العمل، لتفاجأ باستبعادها من المسلسل بعد اكتمال عناصره جميعها واستبدالها بالفنانة كاريس بشار من دون إبداء أسباب.

وتفاعلت فواخرجي مع "رسالة دعم" وجهها إليها مواطنها الفنان أيمن زيدان بعد تصاعد الأزمة، مؤكدة امتنانها الشديد له.

وقالت سلاف: "يكفيني أن أكون بجانبك، وأركن في صفاء كلماتك لأكون بخير.. أستاذنا"، ردًّا على تأكيد زيدان بأنها ستظل أكبر من هذه الأزمة.