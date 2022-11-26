آلاف الصقور الجارحة تتنافس لقنص جوائز مليونية لملاكها في مهرجان بالسعودية
أنهى عشاق للطيور الجارحة من داخل السعودية وخارجها، استعداداتهم للمشاركة في مهرجان كبير للصقور تنظمه المملكة كل عام، وتمنح ملاك الصقور الفائزة بمنافساته جوائز مليونية.
والصقور رفيق أساسي للسعوديين ولمواطني دول الخليج العربي الأخرى في رحلات الصيد الجماعية في البراري والصحارى، والتي تمتد لأيام أو أسابيع وحتى لأشهر.
وتنطلق النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، يوم الإثنين المقبل، وسط ترقب لمشاركة آلاف الصقور الجارحة التي تمتلك مواصفات جمالية وقتالية فريدة تؤهلها للفوز بمنافسات المهرجان.
وشارك في النسخة الأولى 1723 صقراً، وفي النسخة الثانية 2350 صقراً، وظل عدد الصقور المشاركة بازدياد منذ ذلك الحين، وبأرقام قياسية مسجلة في موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية.
فرغم هيمنة مظاهر الحياة الحديثة على المدن الكبرى في السعودية، كالرياض وجدة، حيث تنتشر المطاعم والمقاهي الراقية، ويحضر سياح غربيون وفنانون عالميون لإحياء حفلات موسيقية هناك، لا يزال عشاق الصيد والطيور الجارحة كثرا في البلاد.
وينظم نادي الصقور السعودي المهرجان في مقره بمنطقة "ملهم" الواقعة في شمال مدينة الرياض، بهدف الحفاظ على تقليد متوارث في شبه الجزيرة العربية يقوم على صيد الطيور الجارحة حيّةً ومن ثم تدريبها والاعتماد عليها في رحلات الصيد التي لايزال يهواها الكثيرون.
وخصصت السعودية، هذا العام، جوائز مالية تبلغ 30 مليون ريال ( نحو 8 مليون دولار) للفائزين بمسابقات الملواح والمزايين، وهما فرعي مسابقات المهرجان الرئيسية، وتعنيان التنافس في السرعة بالنسبة للملواح والتنافس في الجمال بالنسبة للمزايين.
ويحصل ملاك الصقور المشاركون في المهرجان على طيورهم الجارحة المميزة، إما من خلال خبرتهم في الصيد، أو من خلال شرائها من مزايدات تقام في المملكة، حيث تبلغ قيمة الصقور التي تتسم بالجمال أو السرعة بمبالغ كبيرة.
وتحتاج الصقور بعد اصطيادها لتدريب من قبل ملاكها ومربيها لكي يتم استخدامها فيما بعد برحلات الصيد، حيث تنقض على الفرائس وتجلبها للمالك من خلال الاعتياد على صوت المربي والكلمات التي يرددها خلال الصيد، وهو ما يعرف بالملواح.