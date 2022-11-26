آلاف الصقور الجارحة تتنافس لقنص جوائز مليونية لملاكها في مهرجان بالسعودية

أنهى عشاق للطيور الجارحة من داخل السعودية وخارجها، استعداداتهم للمشاركة في مهرجان كبير للصقور تنظمه المملكة كل عام، وتمنح ملاك الصقور الفائزة بمنافساته جوائز مليونية.

والصقور رفيق أساسي للسعوديين ولمواطني دول الخليج العربي الأخرى في رحلات الصيد الجماعية في البراري والصحارى، والتي تمتد لأيام أو أسابيع وحتى لأشهر.