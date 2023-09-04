حلي من العملة المعدنية تلقى رواجا في لبنان

غابت العملة المعدنية اللبنانية عن التداول بفعل الانهيار المدوي لقيمتها الشرائية، لكنها شقت طريقًا مختلفًا لتتحول لحلي تتزين بها النساء.

اعتادت عائلات كثيرة جمع العملة المعدنية من فئتي الـ 500 والـ 250 ليرة، كنوع من الادخار ولتلبية حاجات مختلفة، لكنها وجدت نفسها مع بدايات الأزمة الاقتصادية والنقدية تراكم كميات من الخردة.