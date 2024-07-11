إحصائية صادمة.. الأردن يشهد حادثًا مروريًا كل 45 دقيقة‎

في إحصائية صادمة، كشف التقرير المروري السنوي، الصادر عن مديرية الأمن العام في الأردن، عن تسجيل عدد هائل من الحوادث، خلال العام الماضي 2023، بمعدل حادث كل 45 دقيقة ينتج عنه وفيات وإصابات.

ووثق التقرير وقوع 170,058 حادث في تلك الفترة بينها 11,071 حادث نتجت عنها إصابات بشرية.

ووفق التقرير، نتج عن هذه الحوادث فقدان 560 إنسانًا، و826 إصابة بليغة، و6451 إصابة متوسطة، و9132 إصابة بسيطة.

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وشكلت حوادث "الصدم" أعلى نسبة بين أنواع حوادث الإصابات البشرية، بنسبة 58.6%. ويقع حادث مروري تنتج عنه خسائر بشرية كل 45 دقيقة، ويقع حادث دهس كل ساعتين و15 دقيقة، ويصاب شخص كل 30 دقيقة تقريبًا، ويُتوفى شخص كل 15 ساعة و40 دقيقة بسبب حادث مروري.

ويعد العنصر البشري المتسبب الأكبر للحوادث المرورية في البلاد، حيث ساهم بوقوع ما نسبته (96.2%) من مجموع حوادث الإصابات، في حين شكلت الطريق (2.6%)، والسيارة (1.2%) من مجموع الحوادث.

وكان الذكور هم الأكثر عرضة للإصابات البشرية (جرحى ووفيات) نتيجة للحوادث المرورية بنسبة 73.7%، حيث ساهموا بوقوع 89.6% من حوادث الإصابات البشرية.

وشهدت المملكة زيادة كبيرة في عدد السيارات الخاصة مقارنة بعدد السكان، بمعدل سيارة واحدة لكل 6 أشخاص.



