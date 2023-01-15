هل تتخطى الدراما الاجتماعية السورية في 2023 عثراتها السابقة؟

تشير الأخبار المتداولة حول التحضيرات لدراما 2023 في سوريا، إلى ارتقاء ما في الأعمال الاجتماعية تحديدًا سيشهده رمضان المقبل، لجهة عدد الأعمال، ونوعيتها، دون أن يعني ذلك أن الدراما الاجتماعية السورية ستكون عال العال.

الحكم النهائي سيكون بعد مشاهدة الأعمال، لكن تبقى هناك مؤشرات تتعلق بموضوعات الأعمال وأسماء الكتاب والمخرجين، تشي نوعًا ما بأن المنافسة ستكون عالية بين العديد من المسلسلات ضمن تلك الفئة.

فبعد نجاح الشراكة الفنية بين الكاتبين علي وجيه، ويامن الحجلي، والمخرج سيف الدين سبيعي، في مسلسلي "على صفيح ساخن" و"مع وقف التنفيذ"، فإن المتابعين يترقبون ثالث أعمالهما وهو مسلسل "مال القبان" من إنتاج شركة إيبلا.

ويتناول "مال القبان" مجموعة حكايات من الواقع السوري، مع التطرق إلى الوضع المعيشي الراهن الذي يعيشه السوريون، وما يتخلله من أزمات ومشاكل يواجهها الناس خلال يومياتهم، ويضاف إلى قائمة أبطاله المشتركين مع وقف التنفيذ "بسام كوسا" في عودة منتظرة إلى الأعمال الاجتماعية، بالشراكة مع "سلاف فواخرجي" بعدما جمعهما مسلسل "قانون ولكن" منذ 20 عامًا.

المخرج عامر فهد يعود بقوة من خلال مسلسل "تحت الرماد" مع الكاتب حازم سليمان الذي كتب منذ 4 سنوات عملًا ترك بصمة مهمة في الدراما السورية وهو "عندما تشيخ الذئاب".