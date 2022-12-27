مصر.. نجل "سيدة الخير" يكشف تفاصيل جديدة حول مقتلها





وروى محمد نجل السيدة الراحلة، في تصريحات تلفزيونية باكيا تفاصيل الجريمة، التي تعرضت لها والدته بالقول: "وهي في الطريق مع السائق أخذها لأطراف مدينة دمنهور في طريق بعيد، وأخذها لمكان مهجور وضربها بآلة حديدية وخنقها من أجل أن يسرقها".



وقال إن السائق الذي قتل والدته نفذ جريمته وغدر بها بعد إحسانها له على مدار 8 أشهر، مقابل مبلغ زهيد ومصوغات ذهبية، موضحًا: "مكنش معاها إلا ألفين جنيه (90 دولارًا) رايحة توصلهم لعروسة يتيمة وغويشتين وحلق ودلاية ذهب بها أول حرف من اسمها كان أبويا جايبها ليها".