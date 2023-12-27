بعد تسجيلها 94 وفاة.. هل تسير بريطانيا نحو أزمة المخدرات الأفيونية؟

حذّر تحقيق لصحيفة الإندبندنت، من أن المملكة المتحدة على شفا أزمة مخدرات تُذكّر بوباء المواد الأفيونية المدمّر الذي ابتليت به الولايات المتحدة. وتتصارع البلاد مع المخدرات فائقة القوة المميتة التي تتسلل إلى الأسواق غير القانونية، حيث يجري التحقيق في 94 حالة وفاة في الأشهر الستة الماضية وحدها.

وظهرت المواد الأفيونية الاصطناعية، ولا سيّما النيتازين، وبعضها أقوى بـ 500 مرة من المورفين، في 20 منطقة بريدية على الأقل في جميع أنحاء المملكة المتحدة منذ سبتمبر/ أيلول.

وأوضحت الصحيفة أن القلق البالغ ينبع من اكتشاف مادة النيتازين في أدوية القلق الموصوفة طبيًّا المزيفة، والتي غالبًا ما يتم بيعها على شبكة الإنترنت السوداء "الدارك ويب"، ومن خلال الصيدليات على الإنترنت تحت ستار العلامات التجارية المعروفة مثل Xanax أو Valium.