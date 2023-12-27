بعد تسجيلها 94 وفاة.. هل تسير بريطانيا نحو أزمة المخدرات الأفيونية؟
حذّر تحقيق لصحيفة الإندبندنت، من أن المملكة المتحدة على شفا أزمة مخدرات تُذكّر بوباء المواد الأفيونية المدمّر الذي ابتليت به الولايات المتحدة. وتتصارع البلاد مع المخدرات فائقة القوة المميتة التي تتسلل إلى الأسواق غير القانونية، حيث يجري التحقيق في 94 حالة وفاة في الأشهر الستة الماضية وحدها.
وظهرت المواد الأفيونية الاصطناعية، ولا سيّما النيتازين، وبعضها أقوى بـ 500 مرة من المورفين، في 20 منطقة بريدية على الأقل في جميع أنحاء المملكة المتحدة منذ سبتمبر/ أيلول.
وأوضحت الصحيفة أن القلق البالغ ينبع من اكتشاف مادة النيتازين في أدوية القلق الموصوفة طبيًّا المزيفة، والتي غالبًا ما يتم بيعها على شبكة الإنترنت السوداء "الدارك ويب"، ومن خلال الصيدليات على الإنترنت تحت ستار العلامات التجارية المعروفة مثل Xanax أو Valium.
جرعات قاتلة!
ويصدر مسؤولو الصحة تحذيرا عاجلا، مشيرين إلى أنه حتى جرعة ضئيلة، تعادل حبة رمل، يمكن أن تكون قاتلة، حيث يثير تلوّث هذه الأقراص شبح تناول جرعات زائدة غير مقصودة، ما يثير مخاوف من حدوث أزمة مماثلة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بين متعاطي المخدرات في الثمانينات.
وتشمل النتائج الرئيسية للتحقيق الذي أجرته الصحيفة الكشف عن هذه الأدوية القاتلة في 20 عينة في جميع أنحاء المملكة المتحدة منذ سبتمبر/أيلول، حيث إن المستخدمين، الذين اعتقدوا أنهم كانوا يشترون البنزوديازيبينات، واجهوا النيتازين في عبوات وصناديق تشبه المنتجات الصيدلانية المشروعة.
النيتازين القاتل
وتحقق الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) بنشاط في 54 حالة وفاة مرتبطة بالنيتازين بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول، إضافة إلى 40 حالة وفاة أخرى في انتظار نتائج الطب الشرعي للسموم.
بدورها، تؤكد الدكتورة كارولين كوبلاند، مديرة البرنامج الوطني للوفيات بسبب تعاطي المخدرات في كينجز كوليدج لندن، خطورة الوضع، موضحة أن المواد الأفيونية الاصطناعية أصبحت أكثر انتشارا، ما يخلق مشكلة كبيرة.
ويشير الارتفاع الكبير في حوادث النيتازين في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب وجودها في أقراص مزيفة، إلى أزمة متنامية تتطلب اهتمامًا فوريًّا.
سير على الطريقة الأمريكية
وبحسب الصحيفة، يتفاقم الوضع المزري بسبب التنبؤ المزعج بتسارع الوفيات المرتبطة بالمخدرات على الطريقة الأمريكية من قبل باحث رائد في مجال المخدرات.
وعادت مادة النيتازين، التي تم تطويرها في البداية في الخمسينيات من القرن العشرين كدواء مسكن للألم، إلى الظهور في أسواق المخدرات غير المشروعة بسبب قوّتها وطبيعتها المسبّبة للإدمان، حيث تم ربط الجرعات الزائدة الأخيرة ليس فقط بدفعات الهيروين الملوثة، ولكن أيضًا بالعديد من المنتجات الطبية التي يتم المتاجرة بها بشكل غير قانوني، بما في ذلك الأوكسيكودون المزيف، والديازيبام، والألبرازولام.