إسبانيا ترصد أول إصابة مشتبه بها بفيروس ماربورغ



وقالت السلطات الصحية في الإقليم، إن شخصا يبلغ 34 عاما زار غينيا الاستوائية في الآونة الأخيرة نُقل من مستشفى خاص إلى وحدة عزل بأحد المستشفيات في بلنسية، مضيفة أنه يخضع لفحوصات طبية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس ماربورغ يمكن أن يصل إلى 88%. ولا يوجد لقاح أو علاج مضاد للفيروس مصرح به حتى الآن.

وأودعت غينيا الاستوائية أكثر من مائتي شخص في الحجر الصحي حتى الآن، وحدت من حركة المواطنين يوم 13 فبراير/ شباط في إقليم كي نتيم، حيث ظهرت الإصابات لأول مرة بالفيروس الذي يتسبب في حمى نزفية.