مصر.. طرح وزارة الزراعة "بيض السمان" لبيعه للمواطنين يثير جدلا واسعا
أثار إعلان الحكومة المصرية طرح "بيض السمان" للبيع، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار "بيض الدواجن"، حالة جدل واستنكار واسعة في مصر.
وطرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية "بيض سمان" في منافذها، بسعر 20 جنيهاً للكرتونة و80 قرشًا للبيضة الواحدة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ"بيض السمان" وأنواع أخرى، مستنكرين القرار الصادر من وزارة الزراعة، والطريقة التي يجري التعامل بها مع ارتفاع أسعار المنتجات، والحلول التي تقدم.
وقال أحد النشطاء عبر "فيسبوك": "بيض السمان وبيض الثعبان أخيرًا وبعد طول غياب. أبهرتنا وزارة الزراعة المصرية بإيجاد حل الحلول. والفكرة الجهنمية اللي أصبحت تريند مصر طول اليوم.. الوزارة قالت بصوت عال: أبشروا يا مصريين طرحنا لكم البيض الجديد واللي كله فيتامين وحديد.. حتى تحس كده إنه من كتر الحديد الصدى باين عليه".
وقال آخر: "كرتونة بيض السمان وصلت إلى 20 جنيهاً.. وربنا عندي إحساس 10 أيام وهنلاقي بيض الغربان وبيض البوم في المحلات".
وسخر آخر من قرار طرح "بيض السمان" للبيع قائلًا: "يا جماعة ألف مبروك الزراعة تطرح بيض السمان في منافذها بـ20 جنيهاً للكرتونة".
وكتبت إحدى السيدات: "موضوع بيع كراتين بيض السمان الذي طرحته وزارة الزراعة الآن، ومن قبله تهيئة الناس لأكل أرجل الدجاج بالدعاية المصطنعة من المعهد القومي للتغذية، كل ذلك ما هو إلا جريمة في حق كل مواطن مصري واستهانة بآدميته وليست مدعاة للضحك والسخرية".
وقال ناشط آخر عبر "فيسبوك": "بعد ما عرفنا فوائد رجول الفراخ، النهاردة هنعرف فوائد بيض السمان وبعد كده هندخل على فخاد الغربان إن شاء الله".