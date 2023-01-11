مصر.. طرح وزارة الزراعة "بيض السمان" لبيعه للمواطنين يثير جدلا واسعا

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ"بيض السمان" وأنواع أخرى، مستنكرين القرار الصادر من وزارة الزراعة، والطريقة التي يجري التعامل بها مع ارتفاع أسعار المنتجات، والحلول التي تقدم.

وقال أحد النشطاء عبر "فيسبوك": "بيض السمان وبيض الثعبان أخيرًا وبعد طول غياب. أبهرتنا وزارة الزراعة المصرية بإيجاد حل الحلول. والفكرة الجهنمية اللي أصبحت تريند مصر طول اليوم.. الوزارة قالت بصوت عال: أبشروا يا مصريين طرحنا لكم البيض الجديد واللي كله فيتامين وحديد.. حتى تحس كده إنه من كتر الحديد الصدى باين عليه".

وقال آخر: "كرتونة بيض السمان وصلت إلى 20 جنيهاً.. وربنا عندي إحساس 10 أيام وهنلاقي بيض الغربان وبيض البوم في المحلات".

وسخر آخر من قرار طرح "بيض السمان" للبيع قائلًا: "يا جماعة ألف مبروك الزراعة تطرح بيض السمان في منافذها بـ20 جنيهاً للكرتونة".