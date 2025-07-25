المغرب تحتضن أول مهرجان لموسيقى الراب

تحتضن مدينة الدار البيضاء غدًا ولمدة يومين أول مهرجان مغربي مخصص لموسيقى الراب والهيب هوب، بمناسبة مرور 40 عامًا على انطلاقة هذا اللون الفني في البلاد واحتفاء بما حققه من انتشار واسع بين الأجيال المختلفة، لا سيما الشباب.

يحمل المهرجان اسم "Egregore"، ويُشكّل إضافة نوعية إلى المشهد الثقافي المغربي، لاسيما أنه يجمع لأول مرة أكثر من 40 مغني راب من مختلف مدن المملكة، في حدث غير مسبوق يكرّس فكرة الانفتاح الفني وتنوّع الألوان الموسيقية.

وبحسب مسؤولي المهرجان، تشمل الفعاليات أيضًا عروض "بريك دانس" استعراضية، وجلسات إبداع حي لفن "الغرافيتي"، إضافة إلى وصلات موسيقية حماسية يقدمها أشهر الـ"دي جي" المغاربة.

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ويشارك في المهرجان عدد من أبرز نجوم الراب والهيب هوب على الساحة مثل "لمورفين"، "شوبي"، "ختك"، "طوطو"، "شينو"، "الموتشو"، "كارت مان"، "كابريس"، "دوليبران" و"الديب".

كما يستهدف صناع المهرجان تعزيز مكانة الدار البيضاء كوجهة أساسية لعشاق ثقافة الشارع والفنون الحضرية على المستوى العربي والدولي.