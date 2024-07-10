logo
منوعات

ابتز فتاة بصور "خادشة".. إحالة مخرج مصري شهير للمحاكمة

ابتز فتاة بصور "خادشة".. إحالة مخرج مصري شهير للمحاكمة
تعبيريةالمصدر: Getty Images
أحمد بيومي
أحمد بيومي
10 يوليو 2024، 12:38 م

قررت جهات التحقيق في إحالة بلاغ قدمته فتاة تعمل في مجال السينما ضد مخرج شهير تتهمه فيه بابتزازها بصور خاصة التقطها لها دون علمها، إلى المحكمة الاقتصادية.

وكانت فتاة تعمل في مجال السينما تقدمت ببلاغ ضد مخرج سينمائي شهير، اتهمته فيه بتهديدها بصور التقطها لأجزاء من جسدها خلسة، خلال تصوير عمل سينمائي في موقع التصوير.

وقالت الفتاة في بلاغها إنه خلال وجودها في موقع تصوير أحد الأعمال السنيمائية بصحبة مخرج شهير وآخرين، تفاجأت بشخص ضمن طاقم العمل يلفت نظرها إلى أن المخرج يصورها دون علمها، وعندما واجهت المخرج بذلك أنكر ذلك، وحدثت مشادة بينهما، على إثرها تركت الفتاة لوكيشن العمل وانصرفت.

ولفتت الفتاة إلى أنه في اليوم التالي تفاجأت برسالة على الواتساب بصورة "خادشة" لها من المخرج الشهير يبتزها ويطلب منها فيها التكتم على الموضوع وإلا سينشر باقي الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

قضايامصر

أخبار ذات صلة

عُمان.. تدهور ناقلة وقود يسبب حريقًا ضخمًا (فيديو)
عُمان.. تدهور ناقلة وقود يسبب حريقًا ضخمًا (فيديو)
شارون ستون: خسرت 18 مليون دولار من مدخراتي
شارون ستون: خسرت 18 مليون دولار من مدخراتي
كانوا متجهين إلى المدرسة.. مصرع 12 طفلًا إثر حادث مروع في جوهانسبرغ
كانوا متجهين إلى المدرسة.. مصرع 12 طفلًا إثر حادث مروع في جوهانسبرغ
بايدن يوجه مسدسا في وجه زوجته.. ما حقيقة الصورة المليونية؟
بايدن يوجه مسدسا في وجه زوجته.. ما حقيقة الصورة المليونية؟
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC