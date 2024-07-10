ابتز فتاة بصور "خادشة".. إحالة مخرج مصري شهير للمحاكمة

قررت جهات التحقيق في إحالة بلاغ قدمته فتاة تعمل في مجال السينما ضد مخرج شهير تتهمه فيه بابتزازها بصور خاصة التقطها لها دون علمها، إلى المحكمة الاقتصادية.

وكانت فتاة تعمل في مجال السينما تقدمت ببلاغ ضد مخرج سينمائي شهير، اتهمته فيه بتهديدها بصور التقطها لأجزاء من جسدها خلسة، خلال تصوير عمل سينمائي في موقع التصوير.

وقالت الفتاة في بلاغها إنه خلال وجودها في موقع تصوير أحد الأعمال السنيمائية بصحبة مخرج شهير وآخرين، تفاجأت بشخص ضمن طاقم العمل يلفت نظرها إلى أن المخرج يصورها دون علمها، وعندما واجهت المخرج بذلك أنكر ذلك، وحدثت مشادة بينهما، على إثرها تركت الفتاة لوكيشن العمل وانصرفت.

ولفتت الفتاة إلى أنه في اليوم التالي تفاجأت برسالة على الواتساب بصورة "خادشة" لها من المخرج الشهير يبتزها ويطلب منها فيها التكتم على الموضوع وإلا سينشر باقي الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.



