طرحت الفنانة المصرية آيتن عامر، اليوم الخميس، أغنية جديدة بعنوان "مثيرة للجدل"، لتستمر بها في مشوارها الغنائي رغم الانتقادات العديدة التي واجهتها من الجمهور منذ أن قررت أن تتجه للغناء.

ويبدو أن الفنانة المصرية قررت مواجهة منتقديها من خلال الأغنية، التي تظهر خلالها وهي تلقن فتيات دروسًا في النجومية، وكيفية حصد الترندات، وكأنها توجه رسالة إلى إحدى الفنانات.

أخبار ذات علاقة تطور جديد في بلاغ سمية الخشاب ضد رامز جلال

وتقول آيتن عامر في الأغنية: "اتفرجي بقى على النجمات.. اكتبي ورا مني واتبسطي.. كراستك مليانة غلطات.. سايباها وباصة في كراستي.. أنا صوري تملى مجلات مش زيك صوري في محفظتي.. مش كنا حبايب واخوات وانتي اللي بدأتي وغلستي.. واشمعنى كلامي أنا بالذات خدتيه على مقاسك ولبستي".

وأضافت آيتن في أغنيتها: "مثيرة للجدل مش بالفساتين ولا بالبدل.. فيه ناس لازم تشوف العين الحمرا تتعدل".

وتوقع متابعون أن آيتن عامر تقصد في أغنيتها مواطنتها الفنانة سمية الخشاب، بسبب الخلافات القائمة بينهما منذ سنوات، على خلفية فستان ارتدته الأولى بعد أن ارتدته الثانية بفترة.

وخلال لقاء تلفزيوني، تحدثت آيتن عن الخلاف، قائلة: "أنا أصلا مش متابعة سمية الخشاب عشان أعرف هي لبست الفستان ولا لأ، والاستايلست بتاعتي لما بتابع حد من المشاهير، بتتابع الناس اللي بيعرفوا يلبسوا النجوم اللي بيعرفوا يتكلموا اللي عندهم محتوى وسمية الخشاب مش متابعة، فدي مش غلطتي".

وأضافت: "وهي لو فاكرة إني بقلدها فهي أكيد غلطانة، لأن لا حصلت ولا هتحصل، وأنا مش متابعاها عشان أعرف بتعرف تلبس ولا لأ، والاستايلست بتاعتي قالت لي انا مش متابعة سمية الخشاب عشان اعرف هي لبست الفستان ولا لأ".