كيف علق مازن الناطور على أزمة "سلوم حداد"؟

علّق نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور، على ما بات يُعرف إعلاميا بـ " أزمة التصريحات المسيئة" للفنان السوري سلوم حداد والتي سخر فيها من طريقة نطق الفنانين المصريين للغة العربية الفصحى.

وقال مازن الناطور في تصريحات إعلامية إنه " ليس في موقع الدفاع عن سلوم حداد ولا التبرير له، ولكن يمكن أن يكون هذا هو رأيه واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية".

مشيرا إلى أنه "لا يجوز لشخص بحد ذاته أن يقيّم التجربة المصرية الفنية برمتها والتي تربينا عليها ولا تزال تبهرنا".

وأضاف :"مصر أم الدنيا لأنها ولّادة، وتدهشنا دائما بأجيال من الفنانين الموهوبين الذيت يهتمون برسالتهم وبقيمة الفن، ولا يمكن أن تسيء أي حركة (هزار) للفن المصري، كل التقدير لمصر والفن المصري".

وكانت الفنانة السورية سلاف فواخرجي دخلت على خط الأزمة، حيث وصفت تصريحات سلوم حداد بأنها "غير دقيقة" و"لا يصح قولها"، مؤكدة أن "ما صدر عنه يُعد خطأ غير مقبول في حق الفنانين المصريين"، الذين وصفتهم بأنهم "أصحاب الريادة والتاريخ الطويل في صناعة الفن العربي".

وشهدت الساعات الأخيرة ردود أفعال غاضبة داخل الوسط الفني المصري، تجاه سلوم حداد، كما وجه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة إليه ضمنها قول الشاعر:"يا أَيها الرَجل المعلم غيره / هلا لنفسك كان ذا التعليم".