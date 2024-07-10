خلاف بين الحماة والكنة ينتهي بطريقة "غير تقليدية" في الكويت

انتهى خلاف بين مواطنة كويتية وزوجة ابنها، بطريقة مفاجئة وغير تقليدية، حيث وصل للقضاء، كما تضمن براءة الحماة رغم ثبوت إهانتها لكنتها.

ونشب الخلاف في بداية الأمر بين والدة الزوج وزوجته حول الحفيد، عبر رسائل ومكالمة في تطبيق "واتساب"، قبل أن تتهم الكنة حماتها أمام القضاء بإهانتها.

وقررت دائرة الجنح في المحكمة الكلية تبرئة والدة الزوج، وقالت إنها لا تستطيع مؤاخذتها على إرسالها لعبارة "يا قليلة الأدب" وتلفظها بعبارة "يا ح.." وفق ما أوردت صحيفة "السياسية المحلية.

واعتبرت المحكمة أن زوجة الابن استفزت حماتها، ولم تراع سنها الكبيرة، ودفعتها لإهانتها عندما أرسلت لها عبارات تعلمها فيها كيفية إعطاء الحليب لحفيدها، وحادثتها بطريقة لا تليق بكونها والدة زوجها.

كما نصت أوراق الحكم، على أن زوجة الابن قالت لحماتها خلال المكالمة بينهما بأسلوب مستفز "يلا يلا"، ودفعت حماتها دفعًا كي تهينها، ومن ثم تظهر كضحية أمام المحكمة، بعد أن استعدت لتصوير محادثتها ومكالمتها مع حماتها وقدمتها دليلاً.

واعتبر المحامي الكويتي، عبدالمحسن القطان، الذي ترافع عن والدة الزوج المتهمة، أن المحكمة قضت بمبدأ جديد يعتبر أن عنصر الاستفزاز سبب من أسباب الإباحة وعدم إيقاع العقوبة.