"لهاية البالغين" تجتاح الصين وسط تحذيرات طبية خطيرة

تشهد الصين ظاهرة غريبة تتمثل في استخدام اللهايات (المصّاصات) من قِبل البالغين، وهي أدوات تقليدية تُستخدم عادةً لتهدئة الرُضّع، بحسب موقع "نيوز 18".

وأصبحت "لهايات البالغين" شائعة عبر الإنترنت، حيث يُروّج لها كمساعدة لتخفيف التوتر والقلق، بل وحتى للإقلاع عن التدخين، حيث تُباع اللهايات المصنوعة من السيليكون أو المطاط بأسعار تتراوح بين 10 و500 يوان (من دولار ونصف الدولا إلى 70 دولارا)، وقد أبلغ بعض البائعين عن بيع أكثر من 2000 قطعة في شهر واحد.

ويُروج للمنتج بأنه يساعد على النوم بشكل أفضل ويمنح شعورا بالراحة النفسية، وقد أبدى بعض المستخدمين إعجابهم به في مراجعات عبر منصات التسوق.

وقال أحدهم إن اللهاية تساعده على الإقلاع عن التدخين من خلال توفير "راحة نفسية"، بينما ذكر آخر أنه يشعر بـ"أمان الطفولة" عند استخدامه أثناء ضغوط العمل. فيما شدد مستخدم آخر على أن المنتج ناعم ومريح ولا يؤثر على التنفس.

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تحذيرات طبية

ومع ذلك، يحذر الأطباء من مخاطر صحية محتملة. فقد حذر الدكتور تانغ كاومين، طبيب أسنان من مدينة تشنغدو، من أن استخدام اللهاية لأكثر من ثلاث ساعات يوميا قد يؤدي إلى تحرك الأسنان من مكانها خلال عام، كما يمكن أن تسبب تشوها في الفك وتغيرات في سقف الفم، بالإضافة إلى التهابات ومشاكل في النطق.

كما أشار الدكتور تانغ إلى خطر الاختناق في حال نام المستخدم واللهاية في فمه، خاصة إذا احتوت على أجزاء صغيرة قد تنفصل.

من جانبهم، عبّر علماء النفس عن قلقهم من أن الاعتماد على اللهايات قد يكون وسيلة للهروب من الضغوط، بدلاً من التعامل مع أسباب التوتر والقلق بشكل مباشر.

ورغم الانتشار الواسع للموضة على الإنترنت، يوصي الخبراء باللجوء إلى وسائل صحية أكثر فعالية لمواجهة التوتر والقلق.



