بتهمة الضرب والسب.. آيتن عامر تتقدم ببلاغ ضد طليقها

وفي التفاصيل، تلقت الإدارة العامة للمباحث إخطارًا يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة من الفنانة آيتن عامر المقيمة في مدينة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة، ضد طليقها محمد عزالعرب (41 عاما).

وكشفت آيتن في بلاغها، أن محمد عز العرب حضر إلى منزلها وتعدى عليها وعلى والدتها (71 عاما) بالسب، قبل أن يأخذ طفليها آيتن ويوسف، ووضعهما في سيارته، وحاول الابتعاد بهما، قبل أن يوقفه أمن المجمع السكني الذي تقطن به.