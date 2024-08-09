دمر "انفجار قوي"، اليوم الجمعة، سفينة حاويات في ميناء شرقي الصين، حيث تم إرسال فرق الطوارئ لإخماد الحريق، وفق وسائل إعلام رسمية.

ولم يتم الإبلاغ على الفور عن أي وفيات أو إصابات، رغم الصور التي أظهرت كرة من اللهب تجتاح جزءًا كبيرًا من سطح السفينة، فيما تناثر الحطام في محيطها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قولها إن الانفجار وقع قرابة الساعة 13,40 بالتوقيت المحلي، (5,40 ت غ)، في مقدمة السفينة "YM Mobility" الراسية في ميناء "نينغبو-تشوشان" في مقاطعة تشيغ يانغ.

وأوضحت أن "التحقيق جار" لتحديد سبب الانفجار.

وأظهر شريط فيديو شاحنات الإطفاء، وهي ترمي نفاثات من الماء على السفينة المتفحمة، بينما تصاعد الدخان الأسود في السماء.

وقالت قناة "CCTV" الحكومية إنه تم إخماد الحريق بحلول الساعة الخامسة مساءً، مع تعبئة خفر السواحل المحليين للتدخل.

وأضافت أنه "بعد فحص أولي، أصبح كل عمال الرصيف وموظفي السفينة آمنين، ولم تقع إصابات".

ويعد ميناء "نينغبو-تشوشان" الضخم، أحد أكثر الموانئ ازدحامًا في العالم من حيث نقل البضائع.

وتحصل الحوادث الصناعية بشكل متكرر في الصين، بسبب ضعف التدريب على السلامة والبروتوكولات المتراخية.