مصر.. مفاجأة في قضية مدرب الملاكمة المتهم بهتك عرض لاعباته

كشف تقرير الطب الشرعي مفاجأة في قضية اتهام مدرب ملاكمة مصري شهير بهتك عرض فتيات يتدربن على يديه، إذ تبين كذب رواية المدّعية.

وأكد الطب الشرعي أن جسد اللاعبة - التي تقدمت ببلاغ ضد مدرب الملاكمة - وبعد الكشف عليه، تبيّن أنه لم يصب بأي أذى، أو تعرض لأي ملامسة، كما أكد أنه لا توجد أي إصابات أو ملامسة من أي نوع على النحو المقصود في أي موضع من جسد الفتاة.

وأشار التقرير إلى أن الفحص أثبت كذلك سلامة غشاء بكارة الفتاة وخلوه من التمزقات الحديثة والقديمة، وأنه بعد فحص المجني عليها تبين أنه لم تحدث أي علامات تحرش وما شابهها.

وكانت السلطات الأمنية في مصر قررت حبس مدرب "كيك بوكسنغ" شهير 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات.