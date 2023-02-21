هذا ما توصلت إليه شركات جربت نظام العمل 4 أيام في الأسبوع

يبدو أن تجربة تخفيض ساعات العمل قد نالت استحسان شركات بريطانية، أبدت استعدادها التام للعمل 4 أيام أسبوعيا بدلا من 5 بعد تجربة استمرت لأشهر.

وكانت 61 شركة ونحو 2900 موظف قد قبلوا التطوع للعمل 4 أيام أسبوعيا ضمن دراسة أجريت من يونيو 2022 واستمرت حتى ديسمبر 2022.

وبعد انقضاء التجربة، أفاد تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" اليوم الثلاثاء أن معظم الشركات عبرت عن رغبتها في جعل هذا التغيير دائما، في حين قررت 3 شركات وقف التجربة، فيما لا تزال شركتان تفكران في نظام عمل منخفض الساعات.