هذا ما توصلت إليه شركات جربت نظام العمل 4 أيام في الأسبوع
يبدو أن تجربة تخفيض ساعات العمل قد نالت استحسان شركات بريطانية، أبدت استعدادها التام للعمل 4 أيام أسبوعيا بدلا من 5 بعد تجربة استمرت لأشهر.
وكانت 61 شركة ونحو 2900 موظف قد قبلوا التطوع للعمل 4 أيام أسبوعيا ضمن دراسة أجريت من يونيو 2022 واستمرت حتى ديسمبر 2022.
وبعد انقضاء التجربة، أفاد تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" اليوم الثلاثاء أن معظم الشركات عبرت عن رغبتها في جعل هذا التغيير دائما، في حين قررت 3 شركات وقف التجربة، فيما لا تزال شركتان تفكران في نظام عمل منخفض الساعات.
وقالت الشركات التي أيدت نظام عمل الـ4 أيام، إنها مقتنعة بالإيرادات التي حققتها مقارنة بساعات العمل، وانخفاض مستويات الإرهاق العمالي.
يذكر أن البحث بدأ في خضم الظروف الاقتصادية الراهنة كالتضخم المرتفع وعدم الاستقرار السياسي وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكلها عوامل شكلت ضغطا على العديد من الشركات البريطانية.
من جانبها، قالت الباحثة الرئيسية في الدراسة جولييت شور، عالمة الاقتصاد والاجتماع في كلية بوسطن: "كنت أتساءل عما إذا كان من الصعب جدًا على الشركات العمل لمدة أربعة أيام، ويبدو أن الإجابة هي لا".
ووجد بحث سابق أجرته جولييت أن العمل لمدة خمسة أيام أسبوعيا لم يعد يناسب أنماط حياة والتزامات الموظفين المعاصرين.
وأكدت بيانات البحث في المملكة المتحدة، أن البحث ضم تجارب من شركات أخرى مقرها الولايات المتحدة وإيرلندا وأستراليا، وأظهرت النتائج أن الشركات هناك حققت مكاسب مادية في الإيرادات وإنتاجية الموظفين، كما سجلت انخفاضا في التغيب عن العمل والتسرب الوظيفي.