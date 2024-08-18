توفي النجم السينمائي الفرنسي ألان ديلون عن عمر ناهز 88 عاما، على ما أفاد أبناؤه الثلاثة لوكالة "فرانس برس" صباح الأحد.

وقال الأبناء في بيان مشترك نقلته الوكالة: "إنّ ألان فابيان وأنوشكا وأنتوني، وكذلك لوبو (كلب ديلون)، يعلنون بعميق الحزن رحيل والدهم. لقد توفي بسلام داخل منزله في دوشي، محاطا بأولاده الثلاثة وعائلته التي تطلب منكم احترام خصوصيته، في لحظة الحداد المؤلمة هذه".

ألان ديلون هو ممثل فرنسي شهير وُلد في 8 نوفمبر 1935 في سويسرا.

يعتبر من أبرز نجوم السينما الفرنسية والعالمية، وقد عرف بأدواره القوية وجاذبيته الفريدة. بدأ مسيرته الفنية في الخمسينيات من القرن العشرين وحقق شهرة واسعة بفضل أدواره في أفلام مثل "لو ساموراي" و"الزنزانة" و"الأرجنتين".

ديلون عمل مع العديد من المخرجين المشهورين مثل جان بيير ميلفيل ولويس بونويل، وقد حصل على العديد من الجوائز والتكريمات طوال مسيرته. بالإضافة إلى عمله كممثل، فهو أيضاً منتج ومخرج في بعض الأعمال.