إلغاء سجن الإعلامية فجر السعيد

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الاثنين، بإلغاء حكم حبس الإعلامية فجر السعيد، وبالامتناع عن النطق بالعقاب، مع إلزامها بالتعهد بكفالة مالية قدرها 1000دينار لحسن السلوك، وفق صحف محلية.

وجاء حكم محكمة الاستئناف، بعد حكم محكمة الجنايات السابق، القاضي بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة الإنترنت.

وكانت النيابة العامة، أسندت للإعلامية فجر السعيد تُهم إذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام شبكة الإنترنت، ونقل أخبار مختلقة، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد.

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فيما حصلت السعيد سابقًا على حكم براءة من محكمة الجنايات في قضية الإساءة إلى العراق، بعد اعتذارها للشعب والحكومة العراقية عما بدر منها.

من جهته، علق المستشار القانوني الكويتي، الدكتور محمد الفيلي في تصريحات صحافية على حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حبس الإعلامية فجر السعيد، موضحًا أن الامتناع عن المعاقبة يتضمن الإدانة دون تنفيذ العقوبة.

وأشار إلى أن الامتناع عن النطق بالعقوبة هو تنظيم عقابي بديل، وإجراء موجود في العدالة الجزائية، والأنظمة العقابية، مؤكدًا أنه ليس ابتكارًا كويتيًّا، على حد قوله.

وفسر الدكتور محمد الفيلي قرار الامتناع عن النطق بالحكم، قائلًا: "إنه يقرر فيه القاضي أن المتهم مُدان في التهمة المنسوبة إليه، لكن القاضي يملك سلطة تقديرية في الامتناع عن العقاب نتيجة لظرف خاص بالمُدان، إما لتقدم السن، أو احتمال عودته لهذا الفعل، ويقترن هذا الإجراء في العادة بكفالة مالية تحت طائلة إلغاء إجراء الامتناع عن العقوبة في حال عودة المتهم لارتكاب المخالفة مجددًا في مدة زمنية محددة".