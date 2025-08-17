أحمد حلمي وعمرو يوسف يشاركان "الهضبة" حفله (فيديو)

أضفى النجمان أحمد حلمي وعمرو يوسف أجواء من الحماسة والمفاجأة على حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي، مساء السبت، بعدما صعدا بشكل مفاجئ إلى المسرح وسط دهشة الجمهور وتصفيقهم الحار.

وتوجه أحمد حلمي نحو "الهضبة" ممسكًا بالميكروفون وهتف قائلًا: "عمرو دياب واحد بس!"، قبل أن ينضم هو وعمرو يوسف إلى لحظات غناء وتفاعل عفوي مع دياب، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شارك بالرقص والتصفيق.

جاءت هذه المفاجأة خلال أمسية غنائية استعراضية قدّم فيها عمرو دياب باقة من أبرز أعماله، في حضور جماهيري ضخم.

ويعيش عمرو دياب فترة من النجاح الكبير، خاصة بعد أن تصدرت أغنيته "بابا" قوائم الأغاني في مصر والمنطقة العربية، إضافة إلى تربعها على قائمة "هوت 100"، وتصدرها "أعلى 50 أغنية مصرية" و"أعلى 50 أغنية على تيك توك" خلال الأسبوعين الماضيين.

كما احتلت الأغنية المركز الـ19 بين أكثر الأغاني استماعًا على يوتيوب عالميًّا، وتربعت على قمة الترتيب في أشهر منصات البث الموسيقي، مثل: "أنغامي"، "سبوتيفاي"، "أبل ميوزك"، "ديزر" و"يوتيوب ميوزك"، بحسب إحصاءات "مينا شارت".