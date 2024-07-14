لهذا السبب.. محمد الريفي يعلن نيته اعتزال الغناء

كشف نجم "إكس فاكتور" المغربي محمد الريفي عن نيته لاعتزال الغناء، والاتجاه للإنشاد الديني، لكن ليس في الفترة الراهنة، حيث يطمح لتحقيق شيء ما قبل الاعتزال.

وأضاف "الريفي" في تصريحات صحفية أن قرار اعتزاله الغناء أمر "حتمي"، وسيقوم حينها بحذف جميع أعماله الغنائية من على "يوتيوب"، وسيقدّم أعمالاً محترمة، بحسب قوله.

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وأشار "الريفي" إلى أنه لم يطمح أبدًا أن يصبح مغنيًا كبيرًا يمتلك الكثير من المال، مضيفًا أنه "مارس الغناء حتى بلغ الشهرة، لكنه لا يرغب بأن يستمر كفنان".

وأكد الفنان المغربي أنه لم يتعرض للظلم من برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور"، مبينًا أنه أكمل مشواره الغنائي بعده، كاشفًا أنه كان لديه هدف واحد، وهو "إثبات موهبته لمّا ظنوا أنه لن ينجح".

وردَّ "الريفي" على تشبيهه بالفنان جورج وسوف، لافتًا إلى أنه منذ ظهوره أول مرة والجمهور يشبّهه بالفنان جورج وسوف، معتبرًا ذلك "فضلاً من الله"، كون الوسوف فنانًا كبيرًا، وله قاعدة جماهيرية عريضة.