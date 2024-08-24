اعتذرت الممثلة التركية يلديز تشاغري عن المشاركة في الموسم السادس من المسلسل التاريخي الشهير "المؤسس عثمان"، رغم النجاح الكبير الذي حققته في المواسم السابقة، وذلك بسبب رغبتها في الاعتناء بطفلتها، التي أنجبتها حديثا.

وأكدت الصحفية التركية "بيرسين ألتونتاش"، عدم مشاركة يلديز تشاغري في الموسم السادس، بعدما انفصلت عن المسلسل قبل نهاية الموسم الثاني بسبب حملها، ثم إنجابها لطفلتها "ميرا ميلينا"، في شهر أيار/مايو الماضي.

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وجسدت تشاغري خلال المواسم السابقة من المسلسل الشهير شخصية مالهون زوجة عثمان بن أرطغرل، وأم السلطان أورهان، وحققت نجاحا كبيرا بهذه الشخصية.

واحتفلت يلديز تشاغري بزفافها على الممثل التركي بيرك أوكتاي، في حفل أقيم في الـ10 من شهر أيلول/سبتمبر من عام 2022، وحضره عدد من نجوم تركيا منهم أيجا بنجول وهازال كايا وصالح بادمجي وبوراك أوزجيفيت وويلما إيليس.

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ويدور مسلسل "المؤسس عثمان" حول قصة نشأة الدولة العثمانية على يد أول سلاطين الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه، من أتراك الأوجوز.

ومن المتوقع أن تعرض الشركة المنتجة لمسلسل "المؤسس عثمان"، الإعلان الرسمي للموسم السادس في شهر سبتمبر القادم، وذلك بعد إعلانها عن الموعد الرسمي لطرح الحلقة الأولى من الموسم السادس، وذلك نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل أو بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024.

ومن المقرر أن يُعرَض المسلسل كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، عبر شاشة قناة "ATV" التركية.