نفى الفنان المغربي سعد لمجرد مشاركته ببطولة فيلم سينمائي قادم، وهو ما شكل مفاجأة لجمهوره بعد تقارير أفادت بأنه سيلعب دور البطولة في الفيلم المنتظر.

وقال الفنان المغربي، إن مشاركته في فيلم "قلب 6/9" تقتصر على أداء الأغنية فقط، لافتا إلى أنه "ورغم أن هناك مشهدًا تمثيليًّا في بداية الأغنية يتماشى مع موضوع الفيلم، لكنه ليس جزءًا من الفيلم نفسه".

وختم لمجرد مقطع الفيديو، الذي بثه عبر حسابه على "إنستغرام" بتوجيه الشكر لكل من عمل على هذا المشروع، مؤكدًا سعادته باختياره لأداء أغنية "شد".

وكانت تقارير صحفية أشاعت أن سعد لمجرد يستعد لخوض أولى بطولاته السينمائية من خلال فيلم يجمع بينه وبين والدته الممثلة نزهة الركراكي؛ إذ بدأ بتصويره في شهر فبراير الماضي.

وأفادت مصادر أن النجم المغربي يفكر في الفيلم المرتقب منذ فترة طويلة، خاصة وأنه يرغب منذ مدة في اقتحام مجال السينما، بعدما شارك في تجربة منذ 10 سنوات من خلال فيلم ينتمي إلى نوعية الرعب، لكنه لم ير النور حتى الآن.

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وأوضحت المصادر أن الفيلم ذو طابع كوميدي درامي، وأشرف على إخراجه المخرج المغربي محمد علي، وهو من إنتاج إدريس شحتان.

