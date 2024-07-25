يلتحق مجموعة من السعوديين، خلال الأسابيع المقبلة، بوظائف جديدة في المملكة، حيث سيتوجب عليهم إدارة ملاعب الغولف الناشئة في البلاد، مع مزايا وظيفية كثيرة تجعلها أقرب لوظائف الأحلام.

ويباشر الموظفون الجدد عملهم من الناحية النظرية، في شهر سبتمبر المقبل، لكنهم في الحقيقة، سيلتحقون مباشرةً بدراسة أكاديمية لمدة عام ونصف، تليها دورة تدريبية لمدة ستة أشهر خارج المملكة، ضمن برنامج ابتعاث حكومي مدفوع التكاليف.

وعلى عكس برامج الابتعاث الدراسي التي تطبقها دول العالم، وتنتهي بتوظيف المبتعثين عند تخرجهم، فإن برنامج الابتعاث السعودي لدراسة تخصص "إدارة ملاعب الغولف" يبتدئ بالتوظيف.

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وفتحت منصة الابتعاث الحكومية التي تحمل اسم "برنامج خادم الحرمين للابتعاث"، باب التسجيل في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، على أن يبدأ المقبولون، فترة الدراسة في سبتمبر المقبل، وحتى أغسطس 2026.

ويستهدف برنامج الابتعاث، تطوير المهندسين الزراعيين السعوديين في تخصص عمليات ملاعب الغولف، عبر دراسة أكاديمية لمدة 18 شهراً، يتبعها برنامج تدريبي عملي لمدة 6 شهور في جامعة "بين ستيت" في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وتشترط شركة "غولف السعودية" على الراغبين بالالتحاق ببرنامجها لدراسة إدارة ملاعب الغولف، أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث، بجانب بعض الشروط الأخرى التي تتعلق بمستوى اللغة الإنكليزية المطلوب، مع شرط حمل درجة البكالوريوس بالهندسة الزراعية أو ما يعادلها.

وزاد اهتمام السعودية في الأعوام القليلة الماضية بلعبة الغولف شأن ألعاب أخرى لم تكن تقام في البلاد من قبل، مثل بطولات التنس وسباقات السيارات العالمية.

كما بدأت المملكة بتنظيم بطولات غولف عالمية للجنسين، يشرف عليها الاتحاد السعودي للغولف، والشركة السعودية للغولف، المسؤولة عن تطوير اللعبة واستضافة فعاليات الغولف في المملكة.