تجارب سريرية تكشف عن عقار يقلل خطر الوفاة بسرطان الرئة إلى النصف

كشفت نتائج تجارب سريرية أن قرص دواء يخفض إلى النصف خطر الوفاة من نوع معين من سرطان الرئة، عند تناوله يوميا بعد الجراحة لإزالة الورم.

تم عرض النتائج في شيكاغو، خلال مؤتمر سنوي لأخصائيي السرطان، هو الأكبر من نوعه واستضافته الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO).