تجارب سريرية تكشف عن عقار يقلل خطر الوفاة بسرطان الرئة إلى النصف
كشفت نتائج تجارب سريرية أن قرص دواء يخفض إلى النصف خطر الوفاة من نوع معين من سرطان الرئة، عند تناوله يوميا بعد الجراحة لإزالة الورم.
تم عرض النتائج في شيكاغو، خلال مؤتمر سنوي لأخصائيي السرطان، هو الأكبر من نوعه واستضافته الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO).
ويعرف العلاج الذي طورته مجموعة AstraZeneca الصيدلانية osimertinib ويتم تسويقه تحت اسم Tagrisso.
ويستهدف هذا العلاج نوعا معينا من سرطان الرئة في المرضى الذين يعانون مما يسمى "سرطان الخلايا غير الصغيرة"، وهو النوع الأكثر شيوعا، ويظهر نوعا معينا من الطفرات.
وشارك في التجربة السريرية نحو 680 شخصا في مرحلة مبكرة من المرض (المراحل 1b إلى 3a)، في أكثر من 20 دولة، وتم إجراء عملية جراحية لهم أولا لإزالة الورم، ثم تناول نصف المرضى العلاج يوميا، والآخر العلاج الوهمي.
وأدى تناول القرص إلى انخفاض بنسبة 51% في خطر الوفاة للمرضى المعالجين، مقارنة بالدواء الوهمي.
وكان 88% من المرضى الذين تناولوا العلاج لا يزالون على قيد الحياة، بعد 5 سنوات مقارنة بـ 78% من المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي.
يذكر أنه تم ترخيص حبوب Osimertinib بالفعل في عشرات البلدان لمؤشرات مختلفة، وقد تم بالفعل منحه إلى حوالي 700000 شخص، وفقا لبيان صحفي صادر عن "أسترازينيكا".