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"لا تصالح".. قانون رسمي يمنع العفو عن المعتدي في الكويت

"لا تصالح".. قانون رسمي يمنع العفو عن المعتدي في الكويت
أبراج الكويتالمصدر: AFP
قحطان العبوش
قحطان العبوش
14 أغسطس 2024، 9:13 ص

أقرت الكويت تشريعات جديدة، تمنع موظفيها في القطاع الحكومي من العفو عن الأشخاص الذين يعتدون عليهم، وسط ردود فعل واسعة ومتباينة حول عدم جواز التصالح.

وقال بيان رسمي إن مجلس الوزراء قرر تعديل بعض أحكام قوانين الجزاء بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام.

وتضمن التعديل نصاً جاء فيه "عدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه".

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ووجد التعديل الجديد معارضين كثراً، قالوا إن الموظف قد يكون سبباً في بعض الحالات بالخلاف مع المراجعين للمؤسسة الحكومية التي يعمل بها، وأن كثيراً من الخلافات يمكن حلها بالصلح.

كما وجد القرار مؤيدين كثراً قالوا إنه يحمي الموظفين من الاعتداءات ويحفظ هيبتهم، ويدفع المراجعين للجوء إلى الطرق القانونية في حال أرادوا الاعتراض على سلوك أو تعامل الموظف معهم.

الكويت

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