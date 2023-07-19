أول أردنية تفوز باللقب.. فرح أبو عديلة تتوج ملكة جمال العرب في أمريكا

وحلّت العراقية مي منداوي في المرتبة الثانية، وحصلت على لقب الوصيفة الأولى، فيما حصلت الفلسطينية نور رزق على لقب الوصيفة الثانية، في حين توّجت الأردنية أسرار قيسي بلقب ملكة المواهب لتفوقها في الرسم.

وقالت الصفحات التي تناولت الخبر، إن فرح ولدت في العاصمة الأردنية عمان العام 1997، لكنها هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2021.

وحصلت فرح من جامعة البترا على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، وتعمل حاليًّا مديرة بمركز طبي، بالإضافة إلى أنها مسؤولة في إحدى شركات الاستثمارات الطبية في شيكاغو.