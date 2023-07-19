أول أردنية تفوز باللقب.. فرح أبو عديلة تتوج ملكة جمال العرب في أمريكا
فازت الأردنية فرح أبو عديلة بلقب ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجت خلال حفل أقيم الأسبوع الماضي في ولاية أريزونا.
وخطفت الفتاة، البالغة 26 عامًا، الأنظار بعد ظهورها في حفل التتويج، إذ تُعد أول أردنية تفوز بهذا اللقب، بعد منافسة مع 29 فتاة عربية شاركن في المسابقة، لتحصل على جائزتها الكبرى بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي.
وحلّت العراقية مي منداوي في المرتبة الثانية، وحصلت على لقب الوصيفة الأولى، فيما حصلت الفلسطينية نور رزق على لقب الوصيفة الثانية، في حين توّجت الأردنية أسرار قيسي بلقب ملكة المواهب لتفوقها في الرسم.
وقالت الصفحات التي تناولت الخبر، إن فرح ولدت في العاصمة الأردنية عمان العام 1997، لكنها هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2021.
وحصلت فرح من جامعة البترا على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، وتعمل حاليًّا مديرة بمركز طبي، بالإضافة إلى أنها مسؤولة في إحدى شركات الاستثمارات الطبية في شيكاغو.
وعبّرت فرح عن سعادتها الكبيرة لفوزها في اللقب عبر حسابها في "إنستغرام"، وعلقت بالقول: "أنا فخورة جدًّا لأعلن أنه تم اختياري لتمثيل العرب الأمريكيين في الولايات المتحدة، حيث توجت بلقب ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة 2023، اليوم تحقق حلمي، الآن أصبح صوتي أعلى وسأظهر قوة المرأة العربية للعالم".
ووجهت الشكر لكل من دعمها للوصول إلى هذا اللقب، معتبرة أنه فرصة كبيرة وبداية لمستقبل عظيم.
وأرجعت مشاركتها في المسابقة إلى رغبتها في دعم النساء والأطفال واللاجئين العرب حول العالم في شتى المجالات.
كما أعلن القائمون على هذه المسابقة أن هدفها إبراز ثقافة الفتيات، بدلًا من التركيز على مقاييس الجسد المثالية، إذ جرى استبدال عرض لباس السباحة بالزي الوطني التقليدي لكل دولة.
وتضع لجنة حكم المسابقة في عين الاعتبار معايير عدة منها المدى المعرفي والعلمي للمشتركات ولباقتهن العامة، حيث طلب من كل واحدة منهن استعراض مواهبها على المسرح، وإبراز تأثيرها الإيجابي على المجتمع.