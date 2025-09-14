بعد استغاثته المؤثرة.. ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد "كروان مشاكل"

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تنازلها عن الدعوى القضائية المُقامة ضد البلوغر أحمد علي، المعروف باسم "كروان مشاكل".

ويأتي ذلك عقب صدور حكم قضائي بحبس "كروان مشاكل" وتغريمه، إثر إدانته بتهمة السبّ والقذف، ونشر محتوى خادش للحياء.

وأكدت سعيد أن قرارها بالتنازل جاء من منطلق شخصي، موضحة أنها على يقين بأن الإساءة لم تكن نابعة من قراره الفردي، بل كانت بدافع خارجي.

وشدّدت على ضرورة التزام "كروان مشاكل" عدم ذكر اسمها مجددًا، سواء في مقاطع مرئية أو تصريحات إعلامية.

وكتبت الإعلامية المصرية في منشورها: "أنا قررت أتنازل عن قضية كروان مشاكل، العفو عند المقدرة، وأنا قادرة على فعل ذلك، لأني متأكدة إنه معملش كده من دماغه، بعد أن يتعهد رسميًا أن سيرتي واسمي مش هييجي تاني في أي فيديوهات أو حوارات".

واختتمت منشورها بآية قرآنية تقول: "إني أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد".

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت في أبريل/نيسان الماضي حكمًا بحبس "كروان مشاكل" عامين، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، ونشر محتوى مسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، خرج "كروان مشاكل" في أول ظهور له بعد قضاء فترتين بالسجن، إحداهما على خلفية الإساءة للإعلامية إنجي حمادة، والأخرى بسبب نشر أخبار كاذبة، موجهًا مناشدة إلى ريهام سعيد قائلًا: "أبوس إيدك يا أستاذة ريهام، سامحيني، أنا تدمرت ومش قادر أتكلم، ومش هغلط تاني، ولا هنشر حاجة".