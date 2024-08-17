قالت إدارة الإطفاء في لندن إن 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل إطفاء توجهوا لإخماد حريق اندلع، اليوم السبت، في مبنى "سومرست هاوس" وسط لندن، حيث أمكن رؤية سُحب الدخان الأسود الكثيف في الأفق.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، ذكرت الإدارة في بيان "تتصدى الطواقم لألسنة اللهب الموجودة في جزء من سقف المبنى"، مضيفة أن سبب الحريق لا يزال مجهولًا.

ويعود تاريخ سومرست هاوس، الواقع على ضفاف نهر التيمز إلى عام 1547، وكان فيما سبق قصرًا ملكيًّا وهو مركز ثقافي وترفيهي حاليًّا.

ويقع في الجناح الشمالي من المبنى معرض "كورتولد"، الذي يضم إحدى أعظم المجموعات الفنية في العالم.