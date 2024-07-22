عاجل

منتدى عائلات الرهائن في قطاع غزة يؤكد مقتل إثنين منهم خلال احتجازهما لدى حماس
logo
منوعات

وجهات سياحية "مذهلة" لقضاء شهر العسل في صيف 2024 (صور)

وجهات سياحية "مذهلة" لقضاء شهر العسل في صيف 2024 (صور)
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
22 يوليو 2024، 9:59 ص

يعتبر فصل الصيف من الأوقات المثالية لقضاء شهر العسل، سواء كنت تفضل الشواطئ، أو المدن التاريخية، أو المنتجعات الفاخرة، ستجد وجهتك المثالية هنا.

وبحسب مجلة "فوغ"، هنا أفضل الوجهات السياحية لقضاء شهر العسل في صيف 2024:

اليونان

53d652a4-5823-44f1-92f1-d30315658246

تشهد جزر سيكلاديك اليونانية، مثل: ميكونوس وسانتوريني، موسم الذروة في الصيف، وتتوفر فيها أماكن إقامة فاخرة، توفر مناظر خلابة ومأكولات راقية. 

وفي ميكونوس نواد شاطئية كثيرة، بالإضافة إلى أن الجزيرة توفر رحلات "مذهلة" بالقوارب، بينما يمكنك الاستمتاع بالمشاهد الخلابة من جزيرة سانتوريني.

جنوب أفريقيا

1002f15a-a629-4060-9d1b-b647e9c7ee42

لمن يفضلون المغامرات البرية، تعد جنوب أفريقيا وجهة مثالية، يمكنك الاستمتاع برحلات السفاري اليومية والمغامرات الطبيعية. 

كما يمكن قضاء بضع ليالٍ في كيب تاون لاستكشاف مزارع كروم العنب الشهيرة.

فرنسا

277ef111-fe28-42f6-a56d-9a8aeded5832

جنوب فرنسا تعد خيارًا رائعًا للاستمتاع بالخط الساحلي والورد المحلي، ويمكنك الإقامة في فنادق فاخرة في نيس أو الرفييرا الفرنسية أو مرسيليا للاستمتاع بالمناظر الطبيعية المذهلة. 

وينصحك خبراء السفر، بزيارة حقول الخزامى في أوائل الصيف قبل بدء الحصاد في أغسطس.

بالي

b906d86f-8398-430d-8195-bd68c2eb9ec1

تعتبر بالي وجهة مثالية لقضاء شهر العسل خلال موسم الجفاف، الذي يمتد من مايو حتى أكتوبر، إذ يمكنك الاستمتاع بمناظر سواحلها الخلابة وغاباتها الخضراء.

وتتميز بالي بمنتجعاتها الفاخرة، التي توفر غرفًا وبيوتًا وسط الطبيعة وبين الأشجار، التي توفر راحة واستجمامًا للعروسين.

موريشيوس

afc82ca0-04ab-48b0-85f3-61286586381d

تجمع موريشيوس بين الشواطئ الجميلة والحياة البرية المدهشة، إذ توفر الجزيرة رحلات استكشافية في المتنزهات الوطنية وإقامات مميزة على شواطئها الرائعة.

وجهاتسياحةالسفر

أخبار ذات صلة

أسماء الخمليشي تثير الجدل بتصريحاتها عن "الأمومة"
أسماء الخمليشي تثير الجدل بتصريحاتها عن "الأمومة"
الأردن.. تفاصيل جديدة في جريمة مقتل شاب بطريقة "مروعة"
الأردن.. تفاصيل جديدة في جريمة مقتل شاب بطريقة "مروعة"
الأمير فيليب متورط بقضية جنسية هزت بريطانيا في الستينيات
الأمير فيليب متورط بقضية جنسية هزت بريطانيا في الستينيات
الكويت تُشرح جثة مواطنة قضت في ظروف غامضة خارج البلاد
الكويت تُشرح جثة مواطنة قضت في ظروف غامضة خارج البلاد
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC