وجهات سياحية "مذهلة" لقضاء شهر العسل في صيف 2024 (صور)

يعتبر فصل الصيف من الأوقات المثالية لقضاء شهر العسل، سواء كنت تفضل الشواطئ، أو المدن التاريخية، أو المنتجعات الفاخرة، ستجد وجهتك المثالية هنا.

وبحسب مجلة "فوغ"، هنا أفضل الوجهات السياحية لقضاء شهر العسل في صيف 2024:

اليونان

تشهد جزر سيكلاديك اليونانية، مثل: ميكونوس وسانتوريني، موسم الذروة في الصيف، وتتوفر فيها أماكن إقامة فاخرة، توفر مناظر خلابة ومأكولات راقية.

وفي ميكونوس نواد شاطئية كثيرة، بالإضافة إلى أن الجزيرة توفر رحلات "مذهلة" بالقوارب، بينما يمكنك الاستمتاع بالمشاهد الخلابة من جزيرة سانتوريني.

جنوب أفريقيا

لمن يفضلون المغامرات البرية، تعد جنوب أفريقيا وجهة مثالية، يمكنك الاستمتاع برحلات السفاري اليومية والمغامرات الطبيعية.

كما يمكن قضاء بضع ليالٍ في كيب تاون لاستكشاف مزارع كروم العنب الشهيرة.

فرنسا

جنوب فرنسا تعد خيارًا رائعًا للاستمتاع بالخط الساحلي والورد المحلي، ويمكنك الإقامة في فنادق فاخرة في نيس أو الرفييرا الفرنسية أو مرسيليا للاستمتاع بالمناظر الطبيعية المذهلة.

وينصحك خبراء السفر، بزيارة حقول الخزامى في أوائل الصيف قبل بدء الحصاد في أغسطس.

بالي

تعتبر بالي وجهة مثالية لقضاء شهر العسل خلال موسم الجفاف، الذي يمتد من مايو حتى أكتوبر، إذ يمكنك الاستمتاع بمناظر سواحلها الخلابة وغاباتها الخضراء.

وتتميز بالي بمنتجعاتها الفاخرة، التي توفر غرفًا وبيوتًا وسط الطبيعة وبين الأشجار، التي توفر راحة واستجمامًا للعروسين.

موريشيوس

تجمع موريشيوس بين الشواطئ الجميلة والحياة البرية المدهشة، إذ توفر الجزيرة رحلات استكشافية في المتنزهات الوطنية وإقامات مميزة على شواطئها الرائعة.