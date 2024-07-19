قضت محكمة في ميلانو بدفع صحفية تعويضًا قدره خمسة آلاف يورو لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إثر سخريتها منها عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" ووسائل إعلام محلية.

كما فرضت المحكمة غرامة إضافية قدرها 1200يورو مع وقف التنفيذ على الصحفية جوليا كورتيزي؛ بسبب تعليق ساخر نشرته في أكتوبر 2021 على منصة "إكس" تسخر من طول ميلوني، واعتبرت المحكمة أن هذا التصرف يندرج تحت "سخرية من شكل الجسد".

وجاءت هذه الإجراءات القانونية بعد سجال بين جورجيا ميلوني والصحفية على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعترضت جورجيا ميلوني، التي كان حزبها إخوة إيطاليا اليميني المتطرف في المعارضة في ذلك الوقت، حين نشرت الصحفية صورة ساخرة تضعها مع الزعيم الفاشي الراحل بينيتو موسوليني في الخلفية.

وردت كورتيزى بتغريدات أخرى وقتها بما شمل تغريدة قالت فيها: "أنت لا تخيفيني يا جورجا ميلوني، فعلى كل الأحوال طولك 1.2 متر فقط، لا أستطيع حتى رؤيتك".

وتقدر مواقع إعلامية عدة أن طول ميلوني يتراوح بين 1.58 و1.63 متر، وبوسع الصحفية الطعن على الحكم.

وقال محامي جورجيا ميلوني، إن رئيسة الوزراء ستتبرع لجمعيات خيرية بأي تعويضات قد تتلقاها.