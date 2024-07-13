جزيرة أرواد.. درة تاج الساحل السوري وملجأ للسكينة والهدوء (فيديو إرم)

تصدّرت جزيرة أرواد السورية، واجهة الاهتمام خلال الفترة الأخيرة، وكثرت المطالبات، بتحويلها لمجمع سياحي ضخم، نظراً لموقعها الاستراتيجي وتاريخها القديم وغناها بالمعالم والآثار.

وقبل أيام، أعلن وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، عن إطلاق "مسار أرواد السياحي الثقافي"، بداية أغسطس القادم، كخطوة أولى لتطوير الجزيرة وتحسين واقعها التنموي والخدمي والسياحي.

وتبعد أرواد، 3 كم عن مدينة طرطوس، وتسمى "آراد" بالفينيقية وتعني الملجأ، أما في اليونانية فتدعى "أرادوس"، تشتهر بقلعتها وآثارها الفينيقية، ويسكنها بضعة آلاف يعملون في صناعة السفن وشباك الصيد والإبحار.

يقول المهندس بسام عباس، مدير السياحة بطرطوس، لـ"إرم نيوز": "وضعت وزارة السياحة تصوراً متكاملاً لجزيرة أرواد، يتضمن تطوير بناها التحتية وتأهيل خدماتها ومعالمها الأثرية، بحيث تصبح قبلة للزوار. المشروع كبير وتتعاون فيه عدة وزارات، وسيتم تنفيذه على مراحل".

وأخّرت الأزمة السورية، مشاريع التنمية في جزيرة أرواد، ويؤكد المهندس عباس، أن تجهيز البنية التحتية، سيرافقه تحسين لمدخل الجزيرة، من مرفأ رسوّ المراكب حتى القلعة والمتحف التاريخي.

وتعوّل الحكومة السورية، على جذب السياح العرب والأجانب، بهدف انعاش الاقتصاد، وإعادة الأماكن السياحية لسابق عهدها قبل الحرب. ويحظى مشروع استعادة جزيرة أرواد، لمكانتها السياحية والثقافية، باهتمام خاص من وزارات الدولة.

وخلال الفترة الأخيرة، تم تداول خبر إنشاء جسر يربط بين مدينة طرطوس وجزيرة أرواد، وهو ما نفاه مدير سياحة طرطوس في حديثه لـ"إرم نيوز"، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على إعادة تأهيل البنى التحتية أولاً.

ويعود تاريخ جزيرة أرواد السورية الفينيقية إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، خاض أهلها الكثير من المعارك دفاعاً عنها، وتعاقب عليها الآشوريون والبابليون، ثم احتلها الرومان والصليبيون، حتى حررتها الدولة الأموية عام 1302م.

وبسبب أرضها الصخرية، لا تعد أرواد مناسبة للزراعة، كما تندر فيها المياه الجوفية، وتشرب اليوم من خط مياه، جُرّ إليها من نهر السن، وتشتهر بمعدل أمطار كبير يصل إلى 700مم سنوياً، استفادت منه تاريخياً للحصول على ماء الشرب.

ويقول المهندس عياش: "يتم نقل النفايات يومياً من الجزيرة، باتجاه مكب النفايات في طرطوس، ومن المنتظر إنشاء معمل لمعالجة النفايات سيكون له بالغ الأثر في الحفاظ على البيئة".

وتعتبر أرواد، الجزيرة الوحيدة المأهولة في سوريا، وهناك عدة جزر صغيرة جداً وغير مسكونة مثل "جزيرة النمل". ويختلف عدد سكان أرواد تبعاً لفصول السنة، حيث يعمل كثير من شبابها، بحارةً، ويغيبون فترات طويلة. ويتواجد على أرض الجزيرة قرابة 10 آلاف نسمة.

ويقول الباحث التاريخي الدكتور عبد الوهاب أبو صالح، لـ"إرم نيوز": "يعتبر متحف أرواد من المعالم الأثرية المهمة، ففيه مئات الأواني الفخارية القديمة المسماة "الأنفورا"، إلى جانب عدد كبير من اللوحات الفسيفسائية العائدة للعصر الكلاسيكي".

ويضيف أبو صالح: "يظهر على حدود الجزيرة، السور الفينيقي الأثري، إلى جانب قلعتها التاريخية. وخلال العصر الروماني، سُكّت النقود باسم أرواد، كما مرت بفترات ازدهار كبيرة وسيطرت على مناطق واسعة من الساحل السوري".

ومن المعالم التي كانت تتبع لجزيرة أرواد، حصن سليمان التاريخي، واسمه القديم باثيوسي، الذي بناه الأرواديون كمعبد لعشتروت وبعل، ويقع على بعد 14كم من مدينة دريكيش.

ويأمل المسؤولون عن قطاع السياحة في سوريا، أن يشكل رصيد جزيرة أرواد الغني تاريخياً وثقافياً، داعماً لتحويل الجزيرة إلى قبلة سياحية عالمية وعربية، وينتظر الجميع أغسطس القادم، حيث ينطلق "مسار الجزيرة" موعد نهوض أرواد.